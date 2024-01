Ecco la direttiva di Matteo Salvini | “Zone a 30 all’ora perimetrate e ben definite”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Pubblicato il testo in cui si parla di aree delimitate e “circondate da una rete di strade con limite ai 50”. E si precisa che “qualsiasi limite generalizzato della velocità è arbitrario”

Dal ministro per la Pubblica amministrazione i criteri per la misurazione delle performance e la distribuzione dei superpremi previsti dal nuovo ... (ilsole24ore)

Il ministro per la Pubblica Amministrazione ha firmato il provvedimento che introdurrà la valutazione dei dipendenti pubblici. Anche i capi saranno ... (ilgiornale)

Parlamento e Consiglio, con la mediazione della Commissione, puntano a raggiungere un accordo sul testo della Energy performance of buildings ... (ilgiornale)

Parlamento e Consiglio Ue hanno trovato un accordo provvisorio su un disegno di legge per migliorare le condizioni di chi lavora su piattaforme, in ... (ilsole24ore)

Nuovi sviluppi sulle zone 30 dopo il caos di Bologna. Come preannunciato negli scorsi giorni, gli uffici del Mit – il ministero guidato da Matteo ... (nicolaporro)

Ecco i principali fatti di oggi ... I suoi compagni di Fdi lo credono colpevole • Salvini emana una direttiva contro i 30 all’ora in un intero centro cittadino. Il limite è di 50 ma saranno previste ...Non conoscere i rischi legati a un prodotto finanziario è uno dei maggiori problemi dei risparmiatori, ma ecco una possibile soluzione con protagonista l'IA ...Alle ore 12 i telefoni cellulari presenti nel raggio di 2 chilometri dalla zona-target saranno raggiunti da un messaggio di test. Si tratta di una sperimentazione che rientra in quelle predisposte dal ...