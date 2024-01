Eccellenza Montecatini | pareggio e rimpianti Ponte Buggianese | vento in poppa

Leggi su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) La Valdinievolec’è. Il punto conquistato a Perignano sta un po’ stretto allo staff biancoceleste, perché ai punti avrebbe sicuramente vinto. La squadra sta ritrovando lo smalto di inizio stagione grazie anche ai rientri degli infortunati che stanno ritrovando la forma, nonché agli ultimi arrivi che stanno rimpiazzando bene i giocatori ceduti. La difesa ha fatto il suo lavoro e per subire il gol c’è voluto un tiro dagli undici metri, mentre in attacco sono mancati solo gli ultimi acciaccati. Contento a metà il diesse Mariotti: "Abbiamo dominato tutto il primo tempo – ha detto – abbiamo costruito almeno tre palle gol, mentre il Perignano non si è mai avvicinato all’ area di rigore. Non posso dire niente ai nostri ragazzi, perché anche nel secondo tempo hanno messo alle corde gli avversari. Ora avanti a testa bassa – ha concluso – la salvezza è dietro l’ ...