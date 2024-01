EA Sports FC 24 Obiettivi Evoluzioni TOTY Ritorno Leggendario Requisiti E Lista Giocatori

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Electronic Arts ha rilasciato gliEvolutions che permettono di sbloccare una carta specialeper la modalità Ultimate Team del simulatore calcisitco EAFC 24. La versione speciale può essere riscattata tramite gliche saranno disponibili fino alle 19:00 del 21 Febbraio. Potrete riscattare la carta del giocatore che soddisfa irichiesti completando gliche sono ora disponibili in UT 24. Inizia il tuo viaggio in UT con la Squadra dell’anno, che racchiude i migliorie giocatrici al mondo degli ultimi 12 mesi. La campagnacelebra il meglio del calcio del 2023, con un undici maschile e uno femminile votati dalla community di FC. ...

