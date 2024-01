È vero che giocano pochi giovani italiani?

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il 25 novembre, durante Milan-Fiorentina, Francesco Camarda è diventato il più giovane esordiente di sempre nella storia della Serie A: 15 anni, 8 mesi e 15 giorni. In quei giorni nel discorso pubblico italiano è tornata centrale una questione in realtà sempreverde, quella dello “spazio ai”. Un tema tanto dibattuto insieme agli alti e bassi della Nazionale italiana, o all’esordio di qualchessimo talento all’estero. Queste critiche sono tornate poi di moda in tempi recentissimi dopo le polemiche seguite allo stop del decreto crescita, contestando al calcio italiano una certa riluttanza nel concedere minutaggio in Serie A a calciatorissimi dall’alto potenziale, provocando un rallentamento nell’emergere di nuove promesse e quindi un impoverimento del talento generale nel calcio ...