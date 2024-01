È morto Gary Graham | attore di Star Trek e Alien Nation | aveva 73 anni

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Èl'americano. Nella sua lunga ed articolata carriera, oltre a diversi film e produzioni televisive, ha interpretato diversi personaggi in serie dell'universo fantascientifico di "" .73e il decesso è avvenuto in un ospedale di Spokane, nello stato di Washington. E' stata l'ex moglie Susan Lavelle a diffondere la notizia in un post su Facebook. Al momento...

