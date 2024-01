È made in Eni il calcolatore più potente

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Fino a 600 milioni di miliardi di operazioni matematiche complesse al secondo. Sarà questa la potenza di calcolo di HPC6, il nuovo superindustriale di cui Eni ha avviato la realizzazione. Sarà uno dei più potenti al mondo dedicato all’uso industriale. La sua architettura infatti è stata concepita con la stessa tecnologia che costituisce i sistemi a oggi più potenti a livello globale ed avrà prestazioni energetiche che efficientano i consumi e minimizzano le emissioni di carbonio. Il nuovo supercomputer è il fratello maggiore di HPC4 e HPC5 che raggiungono complessivamente una potenza di calcolo di 70 milioni di miliardi di operazioni matematiche complesse al secondo. I due supercomputer sono ospitati, come sarà per HPC6, nel Green Data Center di Ferrera Erbognone nel pavese, "uno dei centri di calcolo con la più alta efficienza energetica e miglior ...

Amadeus ha gradito il soggiorno in Calabria . E per certificare il proprio gradimento, prima di rientrare alla base, ha diffuso un videomessaggio su ... (feedpress.me)

Da qualche Domenica a questa parte Mara Venier dedica uno spazio della sua " Domenica in" al Festival di Sanremo. Un modo per avvicinarsi al ... (today)

Eni ha avviato la realizzazione di HPC6, un supercalcolatore industriale che raggiungerà una potenza di calcolo di 600 milioni di miliardi di operazioni al secondo. Sarà uno dei più potenti al mondo e ...ROMA (ITALPRESS) - "Da oggi le famiglie potranno iscrivere i propri figli al liceo del Made in Italy per l'anno scolastico 2024-2025. In ...Eni avvia la realizzazione di un nuovo sistema di super calcolo, l'High Performance Computing HPC6 per il potenziamento della capacità computazionale del Green Data Center che rederà possibili fino a ...