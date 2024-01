“È il suo corpo | lo abbiamo trovato” Giorgio | sono finite le speranze | sono stati i vigili del fuoco a fare la scoperta

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)le sperane di trovare invitaCastelpietra, l’uomo di 64 anni scomparso ieri dalla Rsa Villa Alpina a Montagnaga, sull’Altopiano di Pinè. Il suoè stato recuperato grazie al braccialetto gps che l’uomo portava con sé. “Purtroppo – spiegava il direttore della Spes Italo Monfredini – è stato rinvenuto ilnel tardo pomeriggio . Dalle informazioni cheal momento la persona sarebbe scivolata in un dirupo“. >>“Tutta Italia ha visto”. Amici, bufera dopo il day time: Holden finisce travoltoCastelpietra: “soffriva da anni di una patologia psichiatrica – racconta il quotidiano.it – Per questo aveva scelto di ricoverarsi, in età ancora relativamente giovane, prima all’Rsa di Castel Ivano, dove viveva, ...

Cristina Marino è tornata a rispondere agli hater. Proprio in questi giorni, l’attrice ha infatti ricevuto nuove critiche sul suo fisico, giudica to ... (news.robadadonne)

Prima elogiata per la risposta che avrebbe dato a un cliente tacciato di omofobia e abilismo. Poi, accusata da parte di aver inventato tutto , per ... (iodonna)

Nella giornata di oggi, mercoledì 24 gennaio, è stato trovato il cadavere di un uomo in fossato: era scomparso da due giorni ...ll weekend del 27 e 28 gennaio a Città della Scienza sarà all’insegna di un affascinante viaggio nel corpo umano, in collaborazione con Soresa S.p.a ...Un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto mercoledì nel suo giaciglio di fortuna allestito in corso Savona, alla borgata Rossi, a Moncalieri. Il corpo è in avanzato stato di decomposizione.