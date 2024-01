“È assolutamente vietato camminare sul lago ghiacciato” | ma i bambini ci vanno con bob e slittini

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Pubblicato il 24 Gennaio, 2024 “Èsul” – questo è il messaggio, chiaro e inequivocabile, che campeggia in prossimità didella Ninfa nel comune di Sestola, in provincia di Modena, lungo le pendici del Monte Cimone, eppure molte persone hanno fatto finta di non vederlo o lo hanno volutamente ignorare. Come dimostra un video, postato sulla pagina Facebook di “Emilia Romagna Meteo”, tantissime persone noncuranti del pericolo passeggiano sul, mentre alcuniaddirittura ci giocano con bob e. L’ira del sindaco Il rischio è che il ghiaccio si spacchi e le persone vengano risucchiate nel, rendendo molto ...