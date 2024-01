E anche Trudi scarica Chiara Ferragni | «Noi estranei a qualsiasi beneficenza»

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), l’azienda che produce giocattoli e peluche, smentisce le indiscrezioni di stampa e si di«estranea aattività dio altra iniziativa sviluppata autonomamente da Tbs Crew –». L’azienda, per cui l’influencer sponsorizzò la bambola a sua immagine sui suoi social precisa che «il packaging e la bambola stessa non hanno mai riportato alcuna comunicazione riferente ad azioni dio altro»., precisano, è stata contattata nel 2018 dalla società Tbs Crew esclusivamente per lo sviluppo e la produzione della bambola.Giochi Preziosi, titolare dida luglio 2019, «dil’tà verso ogni operazione intrapresa ...

L'azienda che ha prodotto la bambola-influencer prende le distanze dall’operazione su cui è stata aperta un’indagine ...Si parla di una nuova truffa, Chiara Ferragni è indagata per la campagna legata alla bambola Trudi in edizione limitata, lanciata in seguito al matrimonio ...Non si placa la bufera che vede al centro l'imprenditrice digitale. Dopo il caso-pandoro, le uova di Pasqua e le bambole Trudi, si chiede di fare luce anche sulla sua collaborazione con i biscotti Ore ...