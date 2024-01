Dumfries | zero minuti con l’Inter nelle ultime tre | indizio sul futuro?

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)non scende in campo conda tre partite. Nessun problema fisico per l’olandese, che sembra però non trovare spazio: unsul suo? RIDOTTO –settimane, sembra essere sparito dai radar. Dal rientro dall’infortunio l’olandese ha collezionato appena due presenze e ben tre panchine consecutive con Monza in campionato e Lazio e Napoli in Supercoppa. Un dato che, in assenza di infortuni o problemi fisici, certamente sorprende, visto l’impatto e l’importanza del numero 2 nerazzurro nella prima parte di stagione. Le esclusioni possono essere unper ildell’olandese? MERCATO – Il contratto discade nel 2025 ed il rinnovo connon ...

Darmian continua ad essere in vantaggio su Dumfries. Ieri, intanto, è arrivato il video messaggio di Steven Zhang, che si è collegato da Nanchino. Il presidente ha fatto i complimenti per la ...Dumfries verso l’addio La mossa dell’Inter per mettersi ... così i nerazzurri faranno di tutto per monetizzare una sua cessione in estate, evitando di perderlo a zero tra due anni. Come riferisce la ...Florentino Perez innamorato del big dell'Inter: l'addio, destinazione Real Madrid, sembra essere già scritto, i dettagli ...