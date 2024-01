Dumfries | se ci sei batti un colpo | Fiorentina Inter nel mirino

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Denzelnegli ultimi due mesi ha di fatto giocato soltanto una partita (contro il Verona), oltre allo spezzone contro il Genoa. Rimasto in panchina nelle ultime tre uscite contro Monza, Lazio e Napoli, resta da capire il suo possibile impiego perdi domenica. ASSENTE – Senza dietrologie relative alla sua situazione contrattuale, il vero motivo dell’assenza di Denzeldal campo nelle ultime tre partite è da ricercare nelle sue condizioni fisiche. L’olandese non sembra aver recuperato ancora al 100% dal problema avuto in campionato contro il Napoli, tanto che dopo lo spezzone con il Genoa e la gara contro il Verona, ha dovuto sedersi nuovamente in panchina. Con un’altra settimana a disposizione per prepararsi,punta adesso a tutta dritta ...

Eppure per tanti altri non ci sarebbero soltanto motivi tecnici alla base. Ma qualcosa di molto, molto più radicato in profondità nella volontà da parte del club nerazzurro di lasciarlo lentamente ...Scambio a sorpresa per l'Inter che propone un affare con una big d'Europa: la trattativa potrebbe portare all'addio di Dumfries ...L'Inter di Inzaghi, trionfatrice in Supercoppa contro il Napoli, non ha visto in campo un titolarissimo: stiamo parlando di Dumfries ...