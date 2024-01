Dove Fleximan ha vinto | ecco gli autovelox che non verranno reinstallati

È il personaggio del momento, a torto o ragione, ma Fleximan continua a far discutere per le sue “imprese“. Il misterioso abbattitore di autovelox è tornato a colpire nel padovano, facendo salire il ...S. GIORGIO DELLE PERTICHE - «Esattamente 27 anni fa, il 24 gennaio del 1997, mia figlia Elisa Barutta, 23enne, da San Giorgio delle Pertiche era diretta in auto a Villa del Conte. Andava a ...Sono tre, in Veneto, le Procure che hanno avviato gli accertamenti sul misterioso «Fleximan» e sui suoi epigoni: oltre a Padova si sono mosse Rovigo - dove sono avvenuti i primi vandalismi - e Treviso ...