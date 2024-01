Dopo tre mesi e mezzo di bombe da 1 000 chili l’infrastruttura esistenziale di Hamas regge

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ieri in Israele c’è stato il funerale delle vittime della più grave strage di soldati dal 7 ottobre. A Khan Younis lunedì sono morti 21 militari israeliani che avevano minato... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Due sold out a Milano e uno a Roma per gli Stunt Pilots , band rivelazione dell’ultima edizione di X Factor Al via venerdì 26 gennaio da Milano il ... ()

Il mercato ha portato qualche turbolenza ma dopo la scossa i tre punti hanno aiutato a far tornare la sintonia. Gilardino chiede volti nuovi non per stravolgere questo gruppo ma per aiutarlo a ..."Dopo l’incontro con l’avvocato – dice Alpi – ci siamo ... Invece è giusto che una delle stragi più gravi accadute in Toscana sia resa nota e ricordata". Così ai tre figli il Tribunale di Firenze ha ...L’elenco degli eccidi in terra apuana è lungo e tragico. Si comincia il 3 maggio a Mommio (22 vittime), il 13 giugno a Forno (68), il 2 luglio a Bagnone (9), il 27 ad Aulla (6). Agosto è il mese che ...