Donne e l’incubo violenza di notte | “I lavori in pub e locali? Non li accettano più”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Firenze, 24 gennaio 2024 – Con una mano stringere le chiavi di casa, pronte per essere inserite nella serratura e nell’altra il telefono perché non si sa mai. Sedersi vicino al guidatore quando si prende l’autobus o camminare a passo svelto se si va a piedi guardandosi bene alle spalle. Sono le regole che non si trovano in nessun manuale ma che leche lavorano quando non c’è più il sole o devono uscire di casa all’alba tengono bene a mente. Perché la(e non solo) non è più un mondo per. Lo dice il Silb, il sindacato da ballo di Confcommercio Firenze, alla luce di un sondaggio effettuato sui propri associati. Se prima della pandemia i 50serali fiorentini davano lavoro a circa 1.500 persone, con contratti di natura diversa, di cui il 70% erano, oggi la quota rosa è ...