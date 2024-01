Donald Trump vince le primarie repubblicane in New Hampshire | «Per Nikki Haley è stata una nottataccia»

Nikki Haley dovrebbe sospendere la sua corsa presidenziale: lo ha detto Donald Trump, in una intervista a Fox News. "Se non lascia, dobbiamo sprecare soldi anziché spenderli contro Joe Biden, che è il ...Donald Trump ha vinto le primarie repubblicane in New Hamsphire. Lo sostengono numerosi media Usa in base alle proiezioni dello spoglio ancora in corso. Secondo Fox News il tycoon ha ottenuto il 53,2% ...Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha detto oggi che Donald Trump è «determinato» a imporre ulteriori restrizioni all’aborto, in uno dei suoi attacchi più duri finora contro il suo probabile ...