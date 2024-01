Donald Trump vince anche le primarie repubblicane nel New Hampshire

Roma, 24 gen. (askanews) - Donald Trump ha vinto le primarie repubblicane in New Hampshire, in un duello con Nikki Haley che lo proietta verso una nuova nomination repubblicana per la Casa Bianca. La ...“Quando vinci in Iowa e vinci in New Hampshire, nessuno ha mai perso, così noi non saremo i primi”. Così Donald Trump ha espresso la certezza del fatto che la sua nuova vittoria la notte scorsa nel ...Altra vittoria alle primarie per Donald Trump che trionfa in New Hampshire contro Nikki Haley. Il focus del tycoon, ora, è Joe Biden. Un nuovo successo per Donald Trump che dopo aver vinto le primarie ...