Donald Trump vince anche in New Hampshire | «Biden? Non riesce a mettere due parole in fila e nemmeno a camminare»

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)in New. E il suo bis è storico: il New York Times scrive che nessun candidato repubblicano ha mai vinto i caucus dell’Iowa e le primarie repubblicane nello stato del New England in una campagna elettorale aperta dal 1976. Ma la vittoria stavolta è più risicata: L’ex presidente batte Nikki Haley 53,5% a 45,1%. «Voglio congratularmi conper la vittoria. Se l’è guadagnata. Ma la corsa non è finita», ha detto la sua sfidante, che ha poi declinato ogni invito a ritirarsi: «Questa corsa è molto lontana dalla fine, ci sono ancora molti altri stati e il prossimo è la mia amata South Carolina». Haley ha poi aggiunto che l’incoronazione di«sarebbe una vittoria per. E il South Carolina ...

Nikki Haley dovrebbe sospendere la sua corsa presidenziale: lo ha detto Donald Trump, in una intervista a Fox News. "Se non lascia, dobbiamo sprecare soldi anziché spenderli contro Joe Biden, che è il ...Donald Trump si è aggiudicato le primarie repubblicane del New Hampshire, ma la sua avversaria Nikki Haley ha deciso di non ritirarsi. "Questa in New Hampshire è la vittoria più importante, perché arr ...