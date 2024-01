DOC 3 | LE POCHE CERTEZZE DI DOC CROLLANO MA NON GLI ASCOLTI REALI RESI NOTI OGGI

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) 5 milioni? In realtà sono quasi 6 milioni gli italiani che seguono Doc come ha sottolineato Rai Fiction unendo chi lo segue su Rai1 e chi su RaiPlay. Un successo a tutto tondo per il medical con Luca Argentero che per la terza volta indossa i panni del dottor Andrea Fanti e continuerà anche in futuro, parola della direttrice Maria Pia Ammirati. Vediamo cosa succede negli episodi in onda giovedì 25 gennaio 2024 di “Doc – Nelle tue mani”, in onda in prima serata su Rai1 subito dopo l’altro fenomeno degli“Affari Tuoi”. Tutte le puntate delle tre stagioni di Doc sono disponibili su RaiPlay. DOC 3, EPISODIO 5: IL BENEFICO DEL DUBBIO Andrea fatica a credere a quello che la sua memoria gli suggerisce. In reparto, una ragazza rifiuta la chemioterapia mentre Fanti e la squadra si occupano di una paziente che conoscono bene. DOC 3, EPISODIO 6: LA VELA Dopo le ultime ...