Ditta Artigianale per la quarta volta nel mirino dei ladri | Situazione insostenibile

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Firenze, 24 gennaio 2024 - In quattro mesi è lache ignoti si intrufolano all'interno della, il locale con sede in via dei Neri, Sant'Ambrogio, lungarno Soderini e piazza Ferrucci, senza considerare quelli passati. Il titolare Francesco Sanapo, che è anche presidente di categoria bar e caffetterie di Confcommercio Firenze oltre che pluripremiato campione baristi e assaggiatori di caffè, non ne può più. Questanelil locale di via dei Neri. Secondo quanto ricostruito, nella notte tra lunedì e martedì, isi sarebbero intrufolati all'interno dell'attività dopo aver infranto la vetrata. I malviventi sono scappati con pochi spiccioli lasciando danni più consistenti alla vetrina, ma non solo, come dice il titolare ...

Ancora ladri in azione nella notte ed ennesima spaccata alla Ditta artigianale di via dei Neri. Bottino scarno, pochi euro, danni più consistenti alla vetrina, ma non solo, come dice il titolare Franc ...