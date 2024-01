Ditonellapiaga | vero nome e canzoni più famose

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Era il 2022 quando il grande pubblico iniziava a conosceregrazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo, in coppia con Donatella Rettore, nel brano “Chimica”. La canzone ebbe un buon successo nonostante solo il 16esimo posto nella classifica finale. In Italia si spinse fino al quinto gradino della classifica Fimi dei brani più venduti e, a maggio di quell’anno, a pochi mesi dal debutto sul palco del Teatro Ariston, conquistò il disco di platino con oltre 100.000 copie vendute. Il riscontro fu tale che, nell’elenco dei pezzi di maggior successo del 2022, Chimica si posizionò al 21esimo posto. In questi giorni,è tornata con un nuovo singolo, "È tutto", disponibile dal 12 gennaio 2024. Il brano anticipa la pubblicazione del suo prossimo disco di inediti e mantiene le sfumature che hanno ...

Ditonellapiaga annuncia il nuovo singolo dal titolo È tutto vero , che presenterà dal vivo in due concerti eventi previsti per maggio Dopo aver ... ()

Ditonellapiaga torna con "È tutto vero". Singolo che in pochi giorni ha conquistato la scena italiana, ma la gaffe da Fiorello costa cara.Quella che si terrà a Milano dal 24 al 26 maggio sarà la diciottesima edizione del festival, non dovete aspettarvi nulla di meno che la magia.Vi mostriamo in anteprima il nuovo video della cantautrice romana che anticipa il disco in uscita nei prossimi mesi. «Sanremo Voglio che vinca Annalisa» ...