Disforia di genere | ispettori del Ministero all’ospedale Careggi di Firenze per le terapie sui minori Regione | “Seguiamo la normativa”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ildella Salute ha inviato i suoidiper una verifica durata due giorni, martedì 23 e mercoledì 24 gennaio. L’obiettivo ha spiegato da Mara Campitiello, capo della segreteria tecnica deldella Salute è avviare “un confronto con i clinici in merito ai percorsi relativi al trattamento delladineie all’uso del farmaco triptorelina“. Campitiello ha specificato alle agenzie di stampa che la missione “non ha alcun intento punitivo, bensì di conoscenza sul campo dei percorsi messi in atto”. La relazione tecnica dovrebbe arrivare sul tavolo del ministro Schillaci entro i prossimi 15 giorni. L’audit è stato organizzato dopo che lo scorso 20 dicembre il ...

Continua anche oggi l'audit avviato dagli ispettori del ministero della Salute all'ospedale Careggi di Firenze per approfondimenti sull'iter adottato in merito al percorso di trattamento per la ...Gli ispettori del ministero al Careggi di Firenze per capire come è utilizzato il farmaco che blocca la pubertà. Ma il problema è molto più complesso. Ecco perché ...“Vogliamo capire se è stata seguita la normativa”. Il Pd: “Fatto anomalo e grave”. FdI: “Siete voi a strumentalizzare” ...