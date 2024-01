Discesa demografica anche a Castiglion Fiorentino

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Arezzo, 24 gennaio 2024 – In linea con i dati nazionali, continua a diminuire la popolazione. Dai dati in nostro possesso, siamo infatti passati dai 12.999 abitanti del 2022 ai 12.950 nel 2023 registrando un calo di 49 unità. È questo il quadro di fine 2023 per la città diche, come detto, segue l’andamento del contesto demografico nazionale: sebbenei deceduti siano diminuiti rispetto all’anno precedente, con un minor numero di nascite, la popolazioneese si attesta sotto i 13mila abitanti. Analizzando nel dettaglio i dati, si riscontra che i nuovi nati, da 4 anni a questa parte, si fermano sempre sotto le 100 unità: nel 2020 sono stati 87 (46 maschi e 41 femmine), nel 2021 sono stati 94 (36 ...

È questo il quadro di fine 2023 per la città di Castiglion Fiorentino che, come detto, segue l’andamento del contesto demografico nazionale: sebbene anche i deceduti siano diminuiti rispetto all’anno ...Solo 39 nati contro 151 decessi. Il sindaco Santi: "Alcuni lavorano qui ma preferiscono abitare altrove". . Non si ferma la parabola discendente demografica: nel 2023 si registrano 9.522 residenti, ...E dunque Dunque vedremo. Ben sapendo però che, come ammoniscono i demografi e come insegna l’esperienza di Paesi tipo il Giappone, invertire la curva demografica una volta che è iniziata la china ...