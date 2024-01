Digitale | in Italia ancora boom di pagamenti cashless

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) (Adnkronos) – Icontinuano a crescere in tutta: nel 2023 le transazioni senza contanti sono aumentate del +35,5%, mentre lo scontrino medioè di 37 euro, in calo del -8,1% rispetto all’anno precedente (segno di una crescente propensione a pagare con carta anche piccoli importi). Il trend positivo coinvolge tutte le provincene, da Nord a Sud: le tre piùsono Bolzano (+58,8%), Modena (+57,5%) e Venezia (+53,2%), mentre lo scontrino medio più basso d’si registra invece nella provincia Sud Sardegna (29,8 euro). Sono alcuni dei risultati dell’Osservatorio Cittàdi SumUp che ha analizzato l’evoluzione deidigitali nel 2023 nei diversi settori merceologici, e ...

quasi tre mesi sono quasi 90 giorni. In un’epoca in cui tutto viaggia velocemente sulla rete e anche i più banali servizi sono stati ... (giornalettismo)

Cambiaranno le regole in Italia per quanto riguarda l’ Identità digitale , attualmente diffusa mediante lo Spid e la Carta d’ Identità digitale . Il ... (laprimapagina)

Transazioni in crescita del 3,5% nel 2023, nel nuovo rapporto dell'Osservatorio SumUp monitorate le città quartiere per quartiere: Bolzano, Modena e ... (sbircialanotizia)

Per la prima volta un embrione di rinoceronte ottenuto in provetta è stato impiantato con successo in utero, dando il via a una gravidanza: l'esperimento è stato condotto in Kenya, dal consorzio ...efficiente ed anche flessibile perché la natura senza confini del digitale e l'evoluzione della fintech chiedono un rapido adeguamento alla situazione in continuo cambiamento". Lo scrive ...Roma, 24 gen. (askanews) - È nell'ambito dell'economia digitale, dove la velocità dell'innovazione si scontra spesso con la necessità di protezione legale che emerge la figura dell'avvocato Oreste ...