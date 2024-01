Di Leo | «Lautaro Martinez | mi colpirono 3 cose Supererà Batistuta»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) José Di Leo, ex vice CT dell’Argentina al fianco di Edgardo Bauza, ha parlato dell’attaccante dell’Inter,. SECONDO MARCATORE ARGENTINA – Queste le parole di José Di Leo, ex vice CT dell’Argentina al fianco di Edgardo Bauza, al sito di SportItalia sull’attaccante dell’Inter,. «Cosa mi piace di più di, sempre più leader dell’Inter? Quando io allenavo la Nazionale maggiore lui era nella Sub 20. Lo vidi dunque da vicino e mi colpì la potenza che aveva, l’istinto del gol e tutti i movimenti che faceva per arrivare a smarcarsi e segnare. Ha ancora tantissimo da dare al calcio e farà parlare tantissimo di sé. Se Messi resterà il primo marcatore della Selección, credo che il Toro potrà diventare il secondo superando ...