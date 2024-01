Di Giacomo | “Poggioreale si conferma il carcere peggiore d’Italia”

Leggi su anteprima24

"siildel Paese: oggi un detenuto di origine ucraina ha tentato l'evasione in piena mattinata. È riuscito a scavalcare il primo muro di cinta ma non il secondo. L'intervento del personale penitenziario ne ha impedito la fuga.Dopo tre suicidi e un omicidio dall'inizio dell'anno adesso anche il tentativo di evasione dà l'idea più precisa di una situazione di emergenza senza fine. Solo pochi giorni fa il Ministro Nordio ha parlato di espellere i detenuti stranieri per risolvere il problema del sovraffollamento. Una proposta che vede da sempre il sindacato di polizia penitenziaria in prima fila. Econ 2050 detenuti di cui più di un terzo stranieri e oltre 150 detenuti in più della capienza è il primo...