Deva Cassel e Saul Nanni | innamorati e chic alla sfilata Dior

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) C’è una città più romantica di Parigi?ha scelto la città degliper presentare ufficialmente il nuovo fidanzato,. Nella Ville Lumière è in corso la Haute Couture Fashion Week. Le maison più blasonate portano in scena le collezioni di alta moda ma la curiosità è per gli ospiti nel parterre. Datrionfa l’amore., giovani star crescono In passerella per Dolce&GabbanaFiglia di Monica Bellucci e Vincentè una stella in ascesa. La 19enne è una delle modelle più richieste dai brand del lusso: l’abbiamo vista sfilare in passerella e posare davanti agli obiettivi dei fotografi più importanti, sia per i magazine patinati che per le ...