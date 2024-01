Designazioni ventiduesima giornata Serie A | Fiorentina-Inter ad Aureliano | Orsato per Lazio-Napoli

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Learbitrali per ladel campionato diA 2023/2024. Sta per cominciare una quattro giorni di campionato molto delicata con partite importanti sia per la lotta Scudetto che per le zone europee senza dimenticare la lotta salvezza che si fa sempre più serrata. Il designatore della Can, Gianluca Rocchi, ha scelto Gianlucapermentre sarà Davide Massa a fischiare in Milan-Bologna. Perdirigerà Daniele. Ecco tutte le scelte. LEDELLAA CAGLIARI – TORINO Venerdì 26/01 h.20.45 COLOMBO BINDONI – TEGONI IV: ZUFFERLI VAR: ...

Il girone I della serie D torna in campo nel pomeriggio, in programma la ventiduesima giornata. La Reggio Calabria, al pari dell'Acireale, riposerà. Impegni agevoli per Trapani e ...Ecco chi dirigerà l'incontro della ventunesima giornata del girone C in programma sabato 20 gennaio allo stadio Scida. Calcio d'inizio alle ore 20:45 ...Primo turno infrasettimanale della seconda metà del Campionato per le squadre dei Gironi A, B e I che scenderanno in campo domani mercoledì 17 Gennaio alle 14.30 per la 3^ giornata di ritorno. Sono tr ...