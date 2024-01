Dendoncker | il retroscena | “Lo voleva anche Carlo Ancelotti”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)Jacomuzzi, ex ds del Napoli e presidente dell’AssoOsservatori, si è soffermato sull’ultimo acquisto del Napoli, Leander. Nell’ultima puntata di Punto Nuovo Sport su Radio Punto Nuovo,Jacomuzzi, ex ds del Napoli e presidente dell’AssoOsservatori, ha svelato i dettagli del colpo di mercato che sta agitando il calcio partenopeo. Il centrocampista Leanderè pronto a indossare la maglia azzurra, diventando così il rinforzo tanto atteso da mister Mazzarri.aveva cercato di portarlo all’Everton, e Jacomuzzi ci rivela cheal Napoli il calciatore belga è stato fortemente desiderato. IDurante l’intervista, Jacomuzzi ha svelato uninteressante legato al passato diin Premier League: “Quando ...

Dendoncker è il nuovo colpo in casa Napoli. Belga di 28 anni, arriva in prestito dall'Aston Villa. Ha caratteristiche tecniche e fisiche ben precise. C'è un motivo per cui il Napoli lo ha scelto. Anzi ...Il Torino, dopo il pareggio a reti inviolate sul campo del Genoa nell'ultima partita di campionato giocata il 13 gennaio, venerdì cercherà di tornare al successo sul campo del Cagliari. Non sarà una ...Calciomercato Napoli - Leander Dendoncker è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche propedeutiche alla firma con il Napoli: il centrocampista belga arriverà in azzurro tramite un trasferimento i ...