Dendoncker ha detto subito sì al Napoli | è l’occasione che cercava

La Dinamo dice addio al coach Piero Bucchi. L'ha annunciato questa mattina il presidente del sodalizio biancoblù, Stefano Sardara, nel corso di una conferenza stampa convocata proprio per sancire la f ...La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull'arrivo al Napoli di Leander Dendoncker, centrocampista dell'Aston Villa: "Ieri, con un blitz degno di un uomo di spettacolo come il presidente azzurro, ...Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.