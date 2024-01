Delitto di Pamela Mastropietro | confermato l’ergastolo per l’assassino

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) , Innocent Oseghale nigeriano di 30 anniera una ragazza di 18 anni di Roma che, il 29 gennaio 2018, si allontana dalla comunità di recupero per tossicodipendenti in cui era ospite con l’intenzione di tornare a casa. Tuttavia, non arriverà mai a destinazione. Il giorno successivo, il 30 gennaio, il suo corpo fatto a pezzi viene ritrovato in due valigie abbandonate in un piccolo fossato non lontano dal cancello di una villetta in Via dell’Industria, tra Casette Verdini e Pollenza, a pochi chilometri da Macerata. L’autopsia rivela cheè stata vittima di violenza sessuale, quindi è stata uccisa con due coltellate al fegato. Il cadavere è stato quindi accuratamente lavato con candeggina, nel tentativo di eliminare i residui organici, infine smembrato e occultato. Le indagini della Polizia di Stato conducono a ...