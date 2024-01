Dea | il digiuno di Scamacca Non segna da novembre

Leggi su ilgiorno

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) L’Atalanta aspetta i gol di Gianluca, il bomber da potenziali oltre venti gol stagionali,acquistato in estate dal West Ham per 28 milioni. Il bilancio di metà stagione del 25enne centravanti romano è numericamente positivo, con 5 gol e 2 assist in campionato, con due doppiette nei successi contro Monza e Empoli e una rete nella sconfitta contro l’Inter, e un gol (decisivo) in Europa League contro lo Sporting Lisbona, con il rimpianto di una rete contro la Roma, annullata senza il consulto del Var che avrebbe potuto convalidarla. Il tutto giocando appena 912 minuti in 20 presenze tra serie A e coppe, in pratica 6 gol in 10 gare complete. Dal bomber romano classe 99 però ci si attende ancora di più, soprattutto in termini di continuità di rendimento e di realizzazione. L’ex Genoa e Sassuolo nondallo scorso 30 ...