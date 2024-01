De Siervo | «Ci aspettiamo che la piattaforma anti pirateria funzioni da febbraio»

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) L’ad della Serie A Luigi Deha parlato del ricorso contro il nuovo regolamento, respinto: «Il tribunale ha riconosciuto che la nostra donazione della“Piracy Shield” all’AgCom è perfettamente legittima e agirà a beneficio di tutto il sistema. La sentenza della quarta sezione del Tar del Lazio, che riconosce all’Agcom l’autorità e il potere di disattivare i segnali illegali in 30 minuti, demolisce il ricorso di Assoprovider e dà finalmente il via libera alla messa a terra di un’attività cheda anni per contrastare la trasmissione illegale delle partite di Serie A». «L’evento sportivo dura poco più di 90 minuti, la giurisprudenza ha riconosciuto la necessità di agire in tempi stretti per fermare la, una piaga che, non mi stancherò ...

E anche senza Barella le cose non vanno benissimo. Stavolta poi senza di loro in panchina non ha vere alternative, tanto che hanno dovuto trattenere Sensi. Mi aspetto una partita più difficile per ...Con queste parole, l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha parlato del ricorso presentato ... l’entrata in azione della piattaforma anti pirateria. Ci aspettiamo che finalmente ...Lo ha detto in una nota l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, raggiante per la decisione del ... l’entrata in azione della piattaforma anti pirateria. Ci aspettiamo che ...