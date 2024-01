De Chiesa consola Vinatzer | “Oggi era da podio | c’è stato un grande cambiamento”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Alexera in lotta per ilnello slalom di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurro aveva firmato il quinto tempo nella prima manche e stava sciando benissimo nella seconda, ma purtroppo ha inforcato nel tratto finale della mitica pista Planai, teatro di una delle grandi Classiche del Circo Bianco. Un peccato per l’altoatesino, che avrebbe potuto arpionare una top-3 nel prestigioso evento in terra austriaca. Il 24enne è apparso inripresa in questa specialità: prima diera16mo a Kitzbuehel, 26mo a Wengen, 22mo a Madonna di Campiglio, 26mo a Gurgl e non aveva concluso la prima manche ad Adelboden. Paolo De, commentatore per la Rai, ha analizzato la prestazione di Alex: “Era terzo, ...

Chiesa ancora a parte. A pochi giorni dalla partita contro l’Empoli, il numero 7 della Juventus non si è ancora allenato in gruppo. Si fa più difficile vederlo in campo sabato, ed è giusto valutare il ...Paolo De Chiesa, commentatore per la Rai, ha analizzato la prestazione di Alex Vinatzer: “Era terzo, stava andando forte. Era perfettamente in linea in questa seconda manche così tortuosa e che si è ...]]> Era presente in chiesa, ma non per pregare. Un palermitano di 48anni, residente a Catania, è stato infatti denunciato dai carabinieri della stazione di Piazza Dante, perché ha rubato dalla chiesa ...