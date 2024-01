Ddl cybersicurezza | giro di vite contro gli hacker

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Undigliè contenuto in una bozza del disegno di legge sulladomani all'esame del Consiglio dei ministri. Le pene per i pubblici ufficiali o gli addetti a pubblico servizio che accedono abusivamente ad un sistema informatico, attualmente da 1 a 5 anni di reclusione, passano a 2-10 anni. Stretta anche per chi detiene o fornisce programmi per danneggiare sistemi informatici: fino a 2 anni di reclusione e multa da 10.329 euro. Previsto inoltre che le Pubbliche amministrazioni centrali, le Regioni, i Comuni, Asl e aziende del trasporto pubblico locale devono notificare entro 24 ore al massimo da quando ne sono venuti a conoscenza gli incidenti informatici subiti dai loro sistemi. Nel caso di ritardi, l'Agenzia per lanazionale potrà ...

Coinvolgimento della magistratura in caso di incidenti, obblighi di notifica e referente cyber per le pubbliche amministrazioni, disposizioni per il coordinamento tra intelligence e Acn (che prende l’ ...La cybersicurezza è un tema che sta tenendo in banco in questo ultimo periodo non solo in Italia ma nel mondo. Il Consiglio dei Ministri nella giornata di giovedi 25 gennaio ...MILANO (ITALPRESS) - "C'è da notare un'accelerazione degli attacchi informatici evidente. Due dati: il 2022 è stato un anno nero, ma i soli primi sei mesi del 2023 testimoniano che il trend è ancora i ...