Ddl beneficenza | le nuove regole dopo in caso Ferragni

Arriva in Cdm la bozza del ddl scritto sull'onda del caso-Ferragni per le vendite per beneficienza. Previste sanzioni fino a 50 mila euro ...Arriva il disegno di legge sulla beneficenza, già ribattezzato da alcuni 'legge Ferragni'. Ma i consumatori non gradiscono Il testo ...Nel DDL Beneficenza, saranno previste sanzioni fino a 50mila € in caso di violazioni. Il testo è atteso oggi in Consiglio dei Ministri Un nuovo decreto atteso per il nuovo Consiglio dei Ministri. Il ...