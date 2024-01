“Davvero molto sgradevole” Berlinguer e Sallusti se le danno di santa ragione

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Un autentico match di boxe tra Biancae Alessandronel corso della puntata del 23 gennaio di È sempre Cartabianca, il talk show del martedì sera di Rete4. Il discorso sul fascismo scatena il direttore de Il Giornale: “Io sono onorato di essere alle 23.45 in vostra compagnia, sonoe sinceramente onorato di parlare con voi di un tema che credo che interessi e appassioni 200 persone in Italia. Però parliamone, perché la trasmissione vuol parlare di questo e io ne parlo. C'è una risoluzione della Commissione europea che equipara il nazifascismo al comunismo, io chiedo ufficialmente a Biancae a Gad Lerner se si dichiarano anticomunisti”. “Io no, è una domanda”, risponde subito Lerner. Prende la parola la padrona di casa e figlia di Enrico ...