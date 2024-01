David Mamet | Shia LaBeouf è l' attore più grandioso con cui ho lavorato

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il registaha svelato in una nuova intervista che ha un grande rispetto per, che considera il più grandecon cui hanella sua carriera.ha lodatosostenendo di non aver maicon unmigliore di lui durante la sua carriera. Il filmmaker è apparso nel podcast Club Random di Bill Maher e ha parlato del progetto che vedrà protagonista l', in passato al centro di polemiche e situazioni complicate, sul set e nella vita privata. Le dichiarazioni Parlando del suo prossimo film,ha svelato che le riprese si sono concluse e ha commentato il lavoro ...