Dallera | ”Commissariamento AIA? Ipotesi sulla quale la Federazione dovrà riflettere”

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Daniele, responsabile sport Corriere della Sera. Queste le sue parole sule su altro: “Recentemente Rocchi ha fatto una conferenza stampa, un incontro con tutta la comunicazione per spiegare cosa succede e certe sue attese e indicazioni. Indicazioni che vengono disattese puntualmente. Gli errori sono frequenti. Dalla tecnologia VAR non si può prescindere, ma ci sono atteggiamenti che rendono scostante il calcio. Non c’è coordinamento, c’è un rapporto arbitro-VAR sempre più confuso. Ildell’? È un’la, ma io non sento il ...