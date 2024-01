Dalla tradizione ayurvedica a TikTok | il rituale di bellezza che prevede l' applicazione di olio di rosmarino o ricino sul cuoio capelluto impazza online Ecco a cosa servirebbe

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Cos’è l’Hair Oiling, il trattamento capelli in cui è impossibile non imbattersi, aprendo i social? Gesto tradizionale della cultura indiana, massaggiare ilcon degli oli vegetali prima dello shampoo avrebbe diversi benefici: migliorerebbe la forza e la struttura dei capelli a partire dalle radici, e renderebbe la chioma più lucente e sana anche nelle lunghezze. Capelli lunghi: belli e sani in 5 mosse X ...