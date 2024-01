Dal federalismo all’autonomia | breve riflessione su un pasticcio

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Roma, 24 gen – Contrariamente a ciò che pensano i più intransigenti, ilpoteva essere in effetti la destinazione naturale dell’Italia unita. D’altronde, come la Germania, il nostro Paese è stato “ritardatario” nel processo di Unità e diviso in tanti Stati che, se non così diversi dal punto etnico e culturale, senza dubbio lo erano dal punto di vista economico e sociale. Andrebbe ricordato che la Lega Nord, divenuta secessionista alla metà degli anni Novanta del secolo scorso, non lo fosse affatto agli esordi nella politica italiana, avvenuti nell’ormai remoto 1989. L’articolo uno del Carroccio appena fondato non citava alcuna “indipendenza della Padania”, come successivamente scritto, ma una battaglia per la “Italia federale”. I cui progetti erano anche interessanti, a dispetto delle criminalizzazioni. Il problema è l’evoluzione che ha assunto questo ...