Da Sala a De Luca | gli amministratori locali Dem smontano l’autonomia differenziata | «È tutto un bluff»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Non provengono solo da Sud le critiche nei confronti del disegno di legge sulche ieri ha passato il primo scoglio in Parlamento. Ad aggiungersi all’elenco di chi in queste ore storce il naso di fronte al provvedimento è il sindaco di Milano, Beppe. «La legge Calderoli è solo scena», scrive il primo cittadino sul suo profilo Instagram. Il provvedimento che ha ricevuto ieri il primo via libera del Senato permette alle Regioni a statuto ordinario di gestire autonomamente fino a 23 materie: dai servizi sanitari ai trasporti, passando per la sicurezza sul lavoro e l’istruzione. Eppure, secondoci sono alcune cose che non tornano. «In funzione di un emendamento di FdI (quindi della stessa maggioranza!), prima che anche una sola Regione possa modificare qualcosa rispetto all’attuale ...