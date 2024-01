Da ‘Re Mida al contrario’ a ‘Regina dei tagli’ | Conte e Schlein contro Meloni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Da “Real contrario” che “tutto quello che tocca distrugge” a “Regina dei tagli” alla sanità, che continua “a scaricare sugli altri” i problemi del Paese. Il numero uno M5S Giuseppee la leader Pd Ellyall’attacco della presidente del Consiglio Giorgia, in un duro doppio botta e risposta oggi alla Camera dei deputati per il question time della premier con la risposta alle interrogazioni delle opposizioni. “Se noi, nonostante l’eredità pessima” dei governi“siamo riusciti comunque a portare a casa un buon compromesso” sul nuovo Patto di stabilità “è perché in quest’anno di governo abbiamo dimostrato che la stagione dei soldi gettati al vento per pagarsi le campagne elettorali era finita, le parole dirispondendo a una interrogazione del Movimento ...