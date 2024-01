Da Giugliano a Sanremo | Michele D’Alterio riconfermato tra gli stylist della kermesse

Zannini Crescenzo, Classe '85, in arte SALVOBOULEVARD, ex componente del Duo DOUBLE E e militante nella Crew MondraYorkFamily. Il ...Il 6 febbraio Amadeus torna al timone del Festival di Sanremo 2024 per il quinto anno consecutivo, al suo fianco cinque co-conduttori, uno per ogni serata. Martedì sarà la volta ...GIUGLIANO – Due nuovi video registrati dalle telecamere di sorveglianza sono stati inviati al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Nel primo si vede una coppia di ladri ...