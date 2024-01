Da Bei | Sace e un pool di banche 560 mln alla gigafactory 3Sun | maggior produttore di celle solari in Europa

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), laper la produzione die moduli fotovoltaici di Enel Green Power, si è assicurata un pacchetto finanziario di 560 milioni di euro che serviranno ad ampliarne la capacità produttiva, segnando una tappa importante verso la transizione e sicurezza energetica in. “Il finanziamento – si legge in una nota – si è concretizzato graziecollaborazione messa a punto tra la Banca europea per gli investimenti (Bei), sostenuta da InvestEU, e undiitaliane, guidate da UniCredit e comprendente BPER Banca (Corporate & Investment Banking) e Banco Bpm, affiancate da”. La capacità di produzione delladi Catania passerà dagli attuali 200 megawatt circa a 3 gigawatt ...