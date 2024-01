Cybersicurezza | bozza ddl | hacker nel mirino | raddoppiate pene | si rischia fino a 12 anni**

I sistemi ad alto rischio devono rispettare a una serie di requisiti, ad esempio in materia di gestione dei rischi, data governance, documentazione tecnica e cybersicurezza. Ci sono anche misure di ...Un giro di vite contro gli hacker è contenuto in una bozza del disegno di legge sulla cybersicurezza domani all'esame del Consiglio dei ministri. (ANSA) ...La cybersicurezza è un tema che sta tenendo in banco in questo ultimo periodo non solo in Italia ma nel mondo. Il Consiglio dei Ministri nella giornata di giovedi 25 gennaio ...