Cyberbullismo in una scuola Vessavano un compagno | ammoniti

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)tra 18enni, il questore di Lodi Pio Russo emette cinque ammonimenti. I provvedimenti, che hanno una funzione sociale e preventiva, sono scattati nell’ambito delle attività di prevenzione circa le varie forme di “devianza minorile“ presenti sul territorio lodigiano. È stata la divisione anticrimine a portare avanti l’istruttoria che ha poi permesso di arrivare ai nomi dei ragazzi interessati. Per gli inquirenti si tratterebbe di condotte vessatorie e diffamatorie , attuate attraverso la rete Internet. Comportamenti ai danni di undi classe, posto in condizione di isolamento e privato così di qualsiasi possibilità di relazione sociale con gli altri compagni. In particolare, i ragazzi, all’interno di una chat parallela a quella ufficiale della classe, avevano veicolato commenti dal contenuto diffamatorio, molesto e fortemente ...