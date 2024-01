Cyber rivoluzione Tutto sul disegno di legge domani in Consiglio dei ministri

Leggi su formiche

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il Ddl, arrivato oggi in predeiin vista della riunione di, è una mezzain materia di sicurezza informatica, sopratper la Pubblica amministrazione. Ildiprevede, tra le varie cose, il coinvolgimento della magistratura in caso di-attacchi (articolo 7). È previsto, inoltre, l’obbligo di notifica degli incidenti per le pubbliche amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni con una popolazione superiore ai 100.000 abitanti e i comuni capoluoghi di regione, le società di trasporto pubblico urbano con bacino di utenza non inferiore ai 100.000 abitanti e le aziende sanitarie locali (articolo 8). Gli stessi attori sono chiamati ...