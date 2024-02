Cura del corpo e aspetto esteriore una priorità per le donne italiane

Leggi tutta la notizia su leurispes

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) L’importanza attribuita a estetica edelè facilmente raccontata dai dati economici: l’industria cosmetica italiana nel 2023 (dati aggiornati ad ottobre 2023) ha fatturato 14,8 miliardi di euro, con una crescita del 10,9% rispetto al 2022. A sua volta, il 2022 aveva fatto registrare un fatturato di oltre 13 miliardi di euro, in crescita non solo rispetto al 2021 (+10,7%), ma anche rispetto al 2019, prima della pandemia (+8,3%). I dati sono tutti forniti da Cosmetica Italia, associazione di settore, che per il 2024 prevede una crescita dell’8,5% per un valore di 16 miliardi di euro di fatturato. Dati commerciali coerenti con il quadro offerto dall’indagine Eurispes incentrata sullee sul rapporto col femminile. Il report ha dedicato ampia attenzione alladele ...