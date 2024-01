Crolla il ricorso alla cig | -29% nel 2023

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Nell'Inps ha autorizzato complessivamente 422.342.376 ore di cassa integrazione e fondi di solidarietà con una riduzione del 29% rispetto al 2022. Lo si legge nell'Osservatorio Inps sulla cassa secondo il quale le ore di cassa ordinaria autorizzate sono state 229.497.526 con un calo del 3,55%, quelle di cassa straordinaria sono state 177.920.448 con un calo del 12,04%, quelle per la cig in deroga 1.666.390 (-94,09%) e quelle dei fondi di solidarietà 13.258.012 (-89,49%). A dicembrele ore di cassa integrazione autorizzate sono state 29.136.163 con un calo del 25,4% su novembre e del 36,9% su dicembre 2022.

