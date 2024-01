Crisi Mar Rosso | Alessandro Squeri DG Steriltom | “Aumenti fino al 10% | rischio competitività made in Italy”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) “Con leinternazionali e da ultimo quella in atto nel Mar, come industria di trasformazione leader nella produzione di polpa di pomodoro, stiamo avendo gravi problemi di costi che sono aumentati fra i 1000 e 1500 euro a container. L’impossibilità di passare tramite il Marcostringe

AGI - Il mercato degli smartphone è in crisi e nessun marchio fa eccezione, anche se in Europa ce n'è uno che continua a crescere e, nato come ... (agi)

Le iniziative che si stanno assumendo a livello internazionale, "come il progetto europeo di una missione di difesa nel Mar Rosso - conclude Gamberini - possono sicuramente contribuire ad alleviare le ...Le riflessioni sui dati dell’Eurozona sono ad ampio raggio. Secondo S&P Global, la crisi nel Mar Rosso, che costringe le navi a fare una deviazione intorno all’Africa, sta avendo un impatto negativo ...Confitarma - che rappresenta il 70% della flotta battente italiana - non ci sta però a fare la figura di chi festeggia per la crisi sul Mar Rosso, per via di rotte più lunghe e noli alle stelle.